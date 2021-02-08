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Дуров заявив, що Telegram у січні став найпопулярнішим в світі мобільним додатком

За його словами, останні 7,5 років Telegram стабільно піднімався в рейтингу популярних додатків.

Дуров заявив, що Telegram у січні став найпопулярнішим в світі мобільним додатком
Фото: EPA\UPG

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що за підсумками січня 2021 року Telegram став найбільш завантажуваним мобільним додатком у світі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, останні 7,5 років Telegram стабільно піднімався в рейтингу популярних додатків. З моменту запуску в 2013 році кількість користувачів Telegram щороку зростала понад 40%.

“У чому наш секрет? Послідовність. Протягом останніх 7,5 років ми постійно захищали конфіденційність наших користувачів і регулярно вдосконалювали якість та набір функцій наших програм”,- написав Дуров.

Нагадаємо, що в травні стало відомо про чат-боти у Telegram, де продавали персональні дані українців. Керівник громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц повідомив у Facebook, що знайшов у цьому боті свої дані з багатьох держреєстрів, бази "Нової пошти", паролі до сторінок "ВКонтакте" і Linkedin.

Служба безпеки України почала розслідування через бота з персональними даними в месенджері Telegram. 

Після попередньої перевірки в поліції повідомили, що чат-бот у Telegram з персональною інформацією про українців використовував компіляцію даних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди минулих років.

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