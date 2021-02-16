Біткоїн вперше досяг позначки $50 тисяч

Курс біткоїна побив черговий рекорд, сягнувши позначки $50 тисяч. За останню добу він подорожчав на 5%, а за рік - приблизно на 400%, свідчать дані CoinDesk.

Ринкова капіталізація біткоїна вже перевищує 900 млрд доларів.

Ріст курсу біткоїна пов'язаний з надмірною ліквідністю ринків через нестримну емісію центральних банків США і Євросоюзу, а також інтересом зі сторони серйозних інвесторів.

Так, Tesla на минулому тижні оголосила, що інвестувала 1,5 млрд доларів у біткоїн, чим спровокувала стрибок курсу більш ніж на 20%.