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Індекс легковажності інвесторів вийшов на найвищий рівень з часів краху доткомів

Аналітики JPMorgan поки що не бачать ризиків обвалу.

Індекс легковажності інвесторів вийшов на найвищий рівень з часів краху доткомів
Фото: EPA/UPG

Компанія JPMorgan Chase & Co. попередила, що її "барометр", який оцінює динаміку на фондовому ринку, показав найбільшу легковажність інвесторів з часів краху доткомів.

Про це пише Bloomberg.

Жадібність до швидкого збагачення призвела до того, що з початку року світові акції подорожчали на 7 трлн доларів, продажі високодохідних облігацій досягли рекордних показників, ринкова вартість криптовалют підскочила до 1,4 трлн доларів, а біткоїн коштує вже майже 50 тисяч доларів за "монету".

В JPMorgan вказують, що це викликає занепокоєння, але поки що обвалу не очікується. Поки ринки залиті трильйонами доларів коронавірусної допомоги, немає причин очікувати суттєвого відкату. Головний ризик на горизонті - скорочення купівлі облігацій Федеральною резервною системою, коли зайнятість та інфляція у США повернуться до цільових показників, але це навряд чи станеться до кінця року.

"Коли зростання вище тренду, грошово-кредитна політика надм'яка, а фіскальна політика знаходиться на максимумі, ринки схильні підкорятися фінансовому аналогу Першого закону Ньютона: вони продовжують рухатися, поки їх не зупинить інша сила", - йдеться в доповіді.

В кінці минулого тижня Bloomberg писав, що так званий "індикатор Баффета", який колись передбачив крах бульбашки доткомів, також перевищив пік початку 2000-х років. Його рекордний ріст свідчить про те, що ринок "сильно переоцінено".

"Індикатор Баффета" розраховується як співвідношення суммарної ринкової вартості фондового ринку США до ВВП країни.

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