На ініціатора "війни" Reddit з Волл-стріт подали в суд

Федеральний суд штату Массачусетс отримав позов проти жителя Бостона Кіта Гілла, який влаштував "війну" Reddit с Волл-стріт. Його звинувачують в тому, що він свідомо маніпулював ринком, позиціонуючи себе як інвестора-любителя, хоча насправді був ліцензованим спеціалістом з цінних паперів.

Про це пише Bloomberg.

Гілл, який донедавна працював в страховій корпорації Massachusetts Mutual Life Insurance, відомий в інтернеті під ніками Roaring Kitty та DeepFuckingValue.

У 2019 році він почав інвестувати в мережу магазинів відеоігор GameStop, коли її акції коштували близько 5 доларів за акцію.

В 2020 році став неформальним лідером трейдерів-любителів з Reddit-спільноти r/WallStreetBets. Разом з ними Гілл організував скоординовану атаку проти хедж-фондів, які намагалися заробити на падінні акцій GameStop. В результаті ринкову ціну GameStop вдалося розігнати до 33,7 млрд доларів на піку 28 січня 2021 року, що зробило Гілла мільйонером.

"Підступна та маніпулятивна поведінка Гілла порушувала не тільки численні галузеві норми та правила, а й низку законів про цінні папери, підірвавши цілісність ринку акцій GameStop. Він завдав величезних збитків не тільки тим, хто купував опціонні контракти, але й тим, хто пішов на поводу у Гілла та придбав акції GameStop під час ринкового безумства за сильно завищеними цінами", - йдеться в позові.

"Щоб мотивувати трейдерів-любителів, Гілл створив образ такого собі Робін Гуда, а професійних торговців представив негідниками. Проте Гілл не любитель. Протягом багатьох років він активно працював як спеціаліст в галузях інвестицій та фінансів", - сказано в документі.

Позив подано від імені жителя штату Вашингтон Крістіана Іовіна, який продав опціони на акції GameStop на суму 200 тисяч доларів, коли акції коштували менше 100 доларів, а коли вони підскочили до 400 доларів, викупив назад за завищеними цінами.