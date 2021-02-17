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Інвестори оцінили SpaceX Ілона Маска в $74 млрд

Вартість космічної компанії за кілька місяців підскочила на 60%.

Інвестори оцінили SpaceX Ілона Маска в $74 млрд
Фото: SpaceX

Компанія SpaceX Ілона Маска на минулому тижні отримала від інвесторів 850 млн доларів, пише CNBC з посиланням на поінформовані джерела

За результатами чергового раунду залучення коштів її оціночна вартість виросла до 74 млрд доларів, це на 60% більше в порівняні з серпнем 2020 року. Тоді компанія залучила близько 2 млрд доларів при оціночній вартості 46 млрд доларів.

Попит на акції SpaceX виявився "божевільним", пише видання. За три тижні компанія отримала пропозиції на 6 млрд доларів.

Компанія SpaceX зараз паралельно розвиває два дорогих проєкта. Перший, Starlink, передбачає запуск тисяч невеликих супутників для створення глобальної мережі високошвидкісного інтернету. Другий, Starship, полягає у створенні космічних кораблів для польотів на інші планети. Два випробувальні польоти Starship закінчилися вибухами, але компанія все одно задоволена їх результатами.

Як повідомляє Forbes, до останнього раунду залучення інвестицій Маску належало близько 48% акцій SpaceX. Якщо його доля не змінилася, то тепер вона коштує понад 32 млрд доларів - на 12 млрд більше, ніж раніше.

Станом на 16 лютого його загальний капітал оцінювався у 173,4 млрд доларів.

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