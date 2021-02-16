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Чернишов закликав ОСББ та власників приватних будинків більш активно брати участь в програмах з енергоефективності

Наразі від ОСББ є 380 заявок.

Чернишов закликав ОСББ та власників приватних будинків більш активно брати участь в програмах з енергоефективності
Фото: Макс Требухов

16 лютого під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова відбулась спільна нарада представників Мінрегіону, Фонду енергоефективності та донорських організацій. Учасники продовжили обговорення процедури спрощення розробки та запуску грантових програм, які фінансують міжнародні партнери нашої держави в рамках роботи Фонду енергоефективності, повідомляє прес-служба міністерства.

При цьому Олексій Чернишов відзначив, що Фонд отримав 380 заявок від ОСББ на проведення енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків за різними програмами на суму близько 2,78 млрд грн, з яких 1,94 млрд грн - це грантова частина.

«Ми повинні зосередити свою діяльність на реалізації вже поданих проєктів. До початку опалювального сезону 2021-2022 повинні бути завершені роботи з енергоефективності по більшості з них», - підкреслив міністр. Також він закликав представників ОСББ та індивідуальних домогосподарств більш активно брати участь в програмах з енергоефективності.

За словами міністра, з початком 2021 року чітко розмежовуються «теплі кредити» і програма Фонду «Енергодім». Тепер програма «теплих кредитів» поширюється виключно на підтримку індивідуальних домогосподарств, що створює ще більше умов для того, щоб громадяни долучалися до програми «Енергодім».

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