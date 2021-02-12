Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін

Європейський Парламент у своїй резолюції щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС відзначив ефективність впровадження реформи децентралізації, яку визначав як одну з найуспішніших в Україні, та закликав завершити її шляхом широкого відритого діалогу між органами центральної та місцевої влади. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

«Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку U-LEAD та формування більше 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки прийняті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їх практичного впровадження; закликає Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їх практичне впровадження в інших державах», – зазначено у документі.

Коментуючи рішення Євросоюзу, у Мінрегіоні зазначили, що підтримка та поглиблення співпраці з ЄЄ є пріоритетним завданням.

«Вітаємо заклик Європарламенту до вивчення нашої реформи децентралізації та застосування її найуспішніших практик в інших державах. Мінрегіон сприятиме її популяризації та готовий надати консультативну підтримку щодо особливостей впровадження», – наголошує Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Окрім того, міністр висловив подяку усім міжнародним партнерам, що входять до Ради донорів з питань впровадження реформи децентралізації, що діє при Мінрегіоні, за підтримку та готовність продовжувати реалізацію реформи.

При цьому очільник міністерства зазначив, що планується також зміцнення співробітництва між Україною та ЄС у сферах цифровізації, зміни клімату, гендерної політики та впровадження ініціативи «Європейський зелений курс» до якої активно долучається і Мінрегіон. Зокрема, за напрямом підвищення енергоефективності будівель, розбудови ефективного тепло- та водопостачання, впровадження ресурсоефективного будівництва, управління побутовими відходами та трансформації вугільних регіонів.