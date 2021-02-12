Мінекономіки спрогнозувало ріст ВВП у квітні-червні на понад 7%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що зростання економіки у квітні-червні 2021 року перевищить 7% після спаду в січні-березні цього року.

Про це йдеться в "Огляді економічної активності за 2020 рік", передає "Інтерфакс-Україна".

"У першому кварталі 2021 року очікується збереження негативної динаміки ВВП із урахуванням наслідків впровадженого у січні локдауну", - йдеться у документі.

За оцінками міністерства, падіння промисловості у 2020 році становить 5,2%, транспортної галузі - на 14,2%, тоді як зростання будівництва оцінюється у 4%, торгівлі - 4,7%.

Загалом зведений індекс виробництва (ЗІВ) порівняно з 2019 роком просів минулого року на 4,4%, а ВВП - на 4,2%, оцінює міністерство.

У розрізі основних промислових груп товарів найбільше негативний вплив відчули інвестиційні види діяльності, зокрема, у виробництві інвестиційних товарів спостерігалося падіння на 21,6%. Водночас виробництво товарів проміжного споживання скоротилося лише на 4,1%, товарів групи "енергія" - на 2,7%, споживчих товарів короткострокового споживання - на 2,2%, споживчих товарів тривалого споживання - на 2,1% за рахунок великих можливостей адаптації до складних умов, а також підтримки держави.

Скорочення виробництва минулого року відбулося у переробній промисловості - на 6,9%, добувній - 5,2%, постачанні електроенергії, газу та пари - 1,3%, зазначено в огляді. Сільське господарство за минулий рік просіло на 11,5%. Хоча пандемія на це вплинула меншою мірою, негативним фактором стали погодні умови.

Так, за підсумками 2020 року, обсяги виробництва рослинницької продукції скоротилися на 13,9% (+1,8% у 2019 році). При цьому виробництво тваринницької продукції скоротилося на 2,6% у 2020 році порівняно з +0,2% у 2019 році.

Раніше міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомляв, що падіння ВВП України сповільнилося з 3,5% до 1% у четвертому кварталі. За його прогнозом, у 2021-му очікується зростання на 4,6%.