Абромавичуса відкликали з наглядової ради Ощадбанку

Причиною відкликання став конфлікт інтересів, який виник у Абромавичуса на цій посаді.

Кабінет Міністрів відкликав колишнього міністра економіки, ексгендиректора держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса з посади представника держави в наглядовій раді державного Ощадбанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Радниця голови Офісу президента Вікторія Страхова у Facebook зазначила, що причиною відкликання став конфлікт інтересів, який виник у Абромавичуса на цій посаді.

“При подачі пакета документів на узгодження в НБУ виявилося, що Айварас як приватний інвестор зробив інвестиції в ряд компаній з сектора фінансових технологій, які планують конкурувати з традиційними банками, відповідно може трактуватися як конфлікт інтересів, що унеможливлює статус члена Наглядової ради”, - повідомила Страхова.

Вона зазначила, що Абромавичус подав президенту заяву про відкликання з позиції члена Наглядової ради Ощадбанку. Зеленський її задовольнив. Після цього Кабмін на підставі листа президента відкликав Абромавичуса з посади.

“Айварас залишається в команді і його досвід і знання будуть використані на благо і процвітання України”, - додала Страхова.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив Абромавичуса представником держави в наглядовій раді державного Ощадбанку 4 листопада 2020 року.