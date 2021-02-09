За умови вакцинації 10 млн осіб, Україна отримає $30 млн від Світового Банку, - Мінфін

Однією з умов отримання $30 млн позики від Світового банку в рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" є вакцинація 10 млн українців з групи ризику.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Представники Мінфіну, МОЗу та Світового банку провели спільну нараду, на якій напрацьовують реалізацію цього проєкту, відповідно до якого сума позики для України становитиме $90 млн.

"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку з реалізації спільного з МОЗ проєкту... Однак, слід розуміти, що це - кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним. Окрім того, маємо максимально виконати всі зобовʼязання, щоб покращити інвестиційний мікроклімат в Україні", - наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Також було обговорено питання поповнення загального фонду Державного бюджету. Йдеться про те, що показником виконання буде визначено відсоток осіб групи ризику, які отримали щеплення відповідною кількістю доз.

"Отже, за умови проведення вакцинації 10 млн осіб, які належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі $30 млн. За результатами наради вирішено надалі продовжувати комунікацію щодо реалізації цього проекту та здійснення всіх процедур, повʼязаних із вакцинацією в Україні", - зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, Україна отримала підтвердження поставок 22 млн доз вакцин проти коронавірусу. Водночас, на думку очільника МОЗ Максима Степанова, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації.

За даними соціологічних досліджень, більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.