Атомна енергетика дозволить без криз пройти зиму, - Герус

Україні необхідно робити акцент на розвиток атомної енергетики, оскільки вона є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус, виступаючи увечері 8 лютого в ефірі телеканалу ICTV.

"Нам потрібно більше покладатися на атомну енергетику. Зараз у нас 5 (атомних) енергоблоків перебувають в плановому ремонті, 10 блоків у нас працюють. На мою думку, кожну зиму повинні працювати 12 атомних блоків. В такому випадку ми зиму проходимо стабільно, і ніяких проблем в енергосистемі немає ", - сказав він.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підтвердив, що на даний час атомні енергоблоки в країні працюють на меншій потужності, ніж зазвичай, і це пов'язано з тривалими ремонтами.

"Десь 1000-1500 МВт нам не вистачає (доступної потужності АЕС в енергосистемі - ред.) В порівнянні з попередніми роками", - уточнив він.

При цьому запаси вугілля на складах теплових електростанцій рекордно низькі, і ТЕС не можуть покрити потреби в електроенергії, збільшені в період опалювального сезону, зазначив Кудрицький. Також рекордним в цьому році виявилося кількість енергоблоків ТЕС, виведених в аварійний ремонт, додав глава "Укренерго".

"Це означає, що вони були доступні, вони були в резерві, були звіти, що вони в справному стані. І тут раптово, коли диспетчер дає команду на включення енергоблоку, щоб збалансувати енергосистему - виявляється, що ці блоки несправні. І таких у нас в пік було 20 енергоблоків", - пояснив він.

Нагадаємо, що незважаючи на рекордно високі запаси вугілля на складах ТЕС перед початком опалювального сезону, вже до середині січня виникла загроза віялових відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об'єднаній енергосистемі України. Дефіцит доводиться покривати за рахунок імпорту електроенергії.