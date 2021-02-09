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Держава отримала за першу ліцензію на гральний бізнес 23 млн гривень

"Ринок запрацював, держава отримує кошти і це тільки початок".

Держава отримала за першу ліцензію на гральний бізнес 23 млн гривень
Фото: inc.com

Державний бюджет отримав за першу ліцензію на гральний бізнес трохи більше 23 млн гривень, повідомив голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий.

"Дійсно історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні [8 лютого] казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн гривень. Ринок запрацював, держава отримує кошти і це тільки початок", - написав Рудий в фейсбуці.

Нагадаємо, що першим легальним оператором онлайн-казино в Україні стала компанія "Спейсикс" Сергія Потапова. Вона купила дозвіл на "діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет". Компанія "Спейсикс" є власником торгової марки "Космолот".

В 2020 році в Україні було прийнято закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.

У жовтні Кабмін призначив головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах.

Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років.

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