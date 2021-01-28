Приміщення здали в оренду на десять років.

В підвалі Будинку профспілок на Майдані Незалежності влаштували покерний клуб, повідомило в четвер видання "Слідство.Інфо".

Підвальне приміщення, в якому розмітився ще не відкритий заклад, здали в 10-річну оренду в 2019 році.

Заклад належатиме до мережі Full House, яка, за даними "Слідства", пов'язана з керівником Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергієм Єфіменком.

Журналістам, яким вдалося потрапити всередину майбутнього покерного клубу, де їм сказали, що там можна буде грати на гроші. Але Єфіменко це заперечує. "Там виключно турніри будуть проводити", - сказав він у коментарі. Голова Федерації профспілок Григорій Осовий також сказав, що в Будинку профспілок облаштовують спортивний заклад, а не казино. "Це не центр, де грають на гроші", - відповів він.

Для гри в покер на гроші клуб повинен розміщуватися в готелі та мати ліцензію на гральний бізнес.

Нагадаємо, що Будинок профспілок був штабом мітингувальників під час Революції гідності. В найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Будинок майже повністю згорів, і на його реставрацію знадобилося чотири роки. Приватний інвестор, який фінансував ремонт, отримав у власність третину будівлі.