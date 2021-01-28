Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
ГоловнаПолітика

​В підвалі Будинку профспілок влаштували покерний клуб

Приміщення здали в оренду на десять років.

​В підвалі Будинку профспілок влаштували покерний клуб
Фото: Федерация профсоюзов

В підвалі Будинку профспілок на Майдані Незалежності влаштували покерний клуб, повідомило в четвер видання "Слідство.Інфо".

Підвальне приміщення, в якому розмітився ще не відкритий заклад, здали в 10-річну оренду в 2019 році.

Заклад належатиме до мережі Full House, яка, за даними "Слідства", пов'язана з керівником Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергієм Єфіменком.

Журналістам, яким вдалося потрапити всередину майбутнього покерного клубу, де їм сказали, що там можна буде грати на гроші. Але Єфіменко це заперечує. "Там виключно турніри будуть проводити", - сказав він у коментарі. Голова Федерації профспілок Григорій Осовий також сказав, що в Будинку профспілок облаштовують спортивний заклад, а не казино. "Це не центр, де грають на гроші", - відповів він.

Для гри в покер на гроші клуб повинен розміщуватися в готелі та мати ліцензію на гральний бізнес.

Нагадаємо, що Будинок профспілок був штабом мітингувальників під час Революції гідності. В найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Будинок майже повністю згорів, і на його реставрацію знадобилося чотири роки. Приватний інвестор, який фінансував ремонт, отримав у власність третину будівлі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також