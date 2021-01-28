У застосунку "Слуги народу" проводять голосування за призначення Вітренка - поки більшість "за"

Голосувати безпосередньо в залі планують сьогодні після перерви у засіданні.

У застосунку для мобільних телефонів фракції "Слуга народу" у парламенті проводять голосування за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром з питань енергетики.

Проголосували понад 120 нардепів. 115 висловилися за, 13 проти призначення, ще 122 поки не голосували. Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

За словами співрозмовників, Рада розгляне питання призначення Вітренка сьогодні після 12:00, після перерви в засіданні.

Про появу мобільного застосунку для "слуг" стало відомо учора. У цьому додатку "слуги народу" розбиті по групах, наприклад - "група Кравчук". Крім того, є можливість проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти.

Обговорення кандидатури Вітренка на посаду віцепрем'єра обговорювали на засіданні фракції за участю президента. На засіданні було ухвалено рішення про збір підписів за його призначення.

При цьому Вітренко не погодився з пропозицією депутатів відмовитися від премії в $4 млн за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Джерела у "Слузі народу" повідомили LB.ua, що ситуація та "розклад" у фракції змінилися. Депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.

Станом на учора було незрозуміло, в який саме день у залі парламенту голосуватимуть за Вітренка. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що це можн відбутися на засіданні у четвер, однак інші представники фракції зазначили, що розглядають і варіант п'ятниці, оскільки триває збір підписів.

17 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Однак джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що повторне голосування за призначення може відбутися у січні. 21 грудня Вітренка призначили в.о. міністра енергетики.