Україна і Канада зробили крок до спрощення візового режиму для українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

Фото: Пресслужба МЗС

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади, повідомляє пресслужба МЗС.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади", - заявив Дмитро Кулеба.

Арсен Аваков підкреслив, що започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства та сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.

Нагадаємо, Україна і Канада почали консультації щодо лібералізації візового режиму влітку 2016 року.

Канада почала видавати громадянам України багаторазові візи терміном на 10 років і поступово збільшувати пропорцію заявників, які отримують такі довгострокові дозволи на в'їзд. Також Канада спростила візові вимоги для українців.

У той же час попередній посол Канади Роман Ващук говорив, що про скасування віз не йдеться.

У березні 2020-го посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що частка відмов у канадських візах для українців 2019 року перевищила 25%, і назвав це "неадекватною цифрою". Він додав, що Україна обговорює можливість приєднатися до програми Trusted Travelers - спрощений в'їзд для тих, хто вже мав візу.