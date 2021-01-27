Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку в межах 7% річних, - ОП

Документ мають доопрацювати і подати на підпис прем’єру до 29 січня.

Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. В Офісі президента наголошують, що постанову про доступну іпотеку затверджено з ініціативи Володимира Зеленського.

"Глава держави неодноразово наголошував на важливості зменшення відсотка за кредитами на придбання житла. З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%", - сказано в повідомленні пресслужби президента.

Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський анонсував програми іпотеки та кредитів для малого бізнесу. Кабінет Міністрів поставив собі за мету знизити ставки по іпотеці до 5-7% річних.

Наприкінці грудня Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію для впровадження механізму іпотеки.