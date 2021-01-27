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Рада створила тимчасову слідчу комісію для перевірки Укрзалізниці

До складу увійшли 13 нардепів 

Рада створила тимчасову слідчу комісію для перевірки Укрзалізниці
На фото стандартна ситуація з квитками
Фото: Тетяна Чорновіл

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану Акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

До складу увійшли 13 представників фракцій "Слуга народу", ОПЗЖ, "Бітьківщини", груп "За майбутнє" і "Довіра". За утворення проголосували 283 нардепи.

Під час представлення проєкту постанови про створення ТСК зазначили, що планова ревіція зафіксувала порушення фінансової дисципліни, порушення публічних закупівель. Сума - 12 млрд гривень. Умови здійснення пасажирських первезень поліпшуються дуже повільно. З вересня 2018 по вересень 2019 членам наглядової ради виплатило близько 52 млн грн. Бюджет недоотримав коштів 206 млн гривень. 

ТСК буде діяти рік, метою її діяльності є, зокрема, ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України

Нагадаємо, що результати перевірки фінансово-господарської діяльності УЗ показали, що з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року Держаудитслужба виявила порушень на суму 11,761 млрд гривень.

У травні 2020 УЗ запевнила, що співпрацює з Державною аудиторською службою над усуненням порушень на 336 млн гривень і посиленням якості фіндисципліни в компанії.

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