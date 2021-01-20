Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк
Від COVID-19 помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
ГоловнаЕкономікаДержава

"УЗ Карго" забезпечить близько 5 млрд грн додаткового доходу для "Укрзалізниці", - Езугбая

«УЗ Карго» має намір стати основним вантажоперевізником на відстані більше 300 км по Україні і наростити вантажну базу.

"УЗ Карго" забезпечить близько 5 млрд грн додаткового доходу для "Укрзалізниці", - Езугбая
Фото: Ираклий Узгубая

 В Укрзалізниці пояснили деталі розпочатого організаційного поділу на оператора інфраструктури та перевізника. В ході реформи створюються нові філії. Вантажними перевезеннями займеться філія «УЗ Карго».

У своєму інтерв'ю для видання Hubs директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая, пояснив, що в компанії мають намір «УЗ Карго» зробити основним вантажоперевізником на відстані більше 300 км по Україні і наростити вантажну базу.

«Наші ключові ініціативи - це зробити вантажоперевезення максимально доступними, налагодити роботу із замовниками за довгостроковими контрактами, підключити можливість виставлення рахунків онлайн, централізувати тарифоутворення, встановити gps-трекер і лічильники витрат палива, докупити бракуючий склад, поліпшити швидкісні показники», - заявив Езугбая.

Що стосується термінів процесу структурної реформи УЗ, представник компанії вважає, що «процес створення бізнес-одиниць буде завершено до кінця 2022 року. Хоча істотні кроки до формування бізнес-одиниці «УЗ Карго» будуть зроблені вже в найближчий період. «Скоро ринок побачить єдину вертикаль, що складається з локомотивного депо, 14 вагонних депо і вантажних станцій шести регіональних філій», - зазначив очільник філії.

В Укрзалізниці також планують віддати в концесію бізнесу свої непрофільні активи. Мова не тільки про непрофільні об'єкти залізничної інфраструктури, а й про контейнерні термінали. Цими терміналами вже цікавляться великі міжнародні компанії, які мають найуспішніший досвід управління контейнерними перевезеннями. За «УЗ Карго» залишиться надання спеціалізованих платформ для перевезення великотоннажних контейнерів і організація руху контейнерів.

Такі кроки дадуть можливість «УЗ Карго» забезпечити близько 5 млрд грн додаткового прибутку для державної компанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також