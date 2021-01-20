"УЗ Карго" забезпечить близько 5 млрд грн додаткового доходу для "Укрзалізниці", - Езугбая

«УЗ Карго» має намір стати основним вантажоперевізником на відстані більше 300 км по Україні і наростити вантажну базу.

В Укрзалізниці пояснили деталі розпочатого організаційного поділу на оператора інфраструктури та перевізника. В ході реформи створюються нові філії. Вантажними перевезеннями займеться філія «УЗ Карго».

У своєму інтерв'ю для видання Hubs директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая, пояснив, що в компанії мають намір «УЗ Карго» зробити основним вантажоперевізником на відстані більше 300 км по Україні і наростити вантажну базу.

«Наші ключові ініціативи - це зробити вантажоперевезення максимально доступними, налагодити роботу із замовниками за довгостроковими контрактами, підключити можливість виставлення рахунків онлайн, централізувати тарифоутворення, встановити gps-трекер і лічильники витрат палива, докупити бракуючий склад, поліпшити швидкісні показники», - заявив Езугбая.

Що стосується термінів процесу структурної реформи УЗ, представник компанії вважає, що «процес створення бізнес-одиниць буде завершено до кінця 2022 року. Хоча істотні кроки до формування бізнес-одиниці «УЗ Карго» будуть зроблені вже в найближчий період. «Скоро ринок побачить єдину вертикаль, що складається з локомотивного депо, 14 вагонних депо і вантажних станцій шести регіональних філій», - зазначив очільник філії.

В Укрзалізниці також планують віддати в концесію бізнесу свої непрофільні активи. Мова не тільки про непрофільні об'єкти залізничної інфраструктури, а й про контейнерні термінали. Цими терміналами вже цікавляться великі міжнародні компанії, які мають найуспішніший досвід управління контейнерними перевезеннями. За «УЗ Карго» залишиться надання спеціалізованих платформ для перевезення великотоннажних контейнерів і організація руху контейнерів.

Такі кроки дадуть можливість «УЗ Карго» забезпечити близько 5 млрд грн додаткового прибутку для державної компанії.