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"Нафтогаз" оцінив економію населення від зниження ціни на газ у 4-5 млрд гривень

Регульований тариф ввели на два місяці.

"Нафтогаз" оцінив економію населення від зниження ціни на газ у 4-5 млрд гривень
Фото: Радио Свобода

"Нафтогаз" порахував, що за два місяці зниженої ціни на газ побутові користувачі зекономлять 4-5 млрд гривень.

"З 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складе 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду... Це заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ", - стверджується на сайті компанії.

Нагадаємо, що 18 січня Кабінет міністрів визнав природний газ товаром, що має істотну соціальну значущість, та на два місяці - лютий і березень - обмежив його ціну для населення.

Він не може коштувати більше ніж 6,99 гривень за кубометр.

Якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

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