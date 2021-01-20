"Нафтогаз" оцінив економію населення від зниження ціни на газ у 4-5 млрд гривень

"Нафтогаз" порахував, що за два місяці зниженої ціни на газ побутові користувачі зекономлять 4-5 млрд гривень.

"З 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складе 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду... Це заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ", - стверджується на сайті компанії.

Нагадаємо, що 18 січня Кабінет міністрів визнав природний газ товаром, що має істотну соціальну значущість, та на два місяці - лютий і березень - обмежив його ціну для населення.

Він не може коштувати більше ніж 6,99 гривень за кубометр.

Якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.