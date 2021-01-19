"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
ГоловнаЕкономікаДержава

Суд відмовився скасувати догану Сологубу

Заступнику голови НБУ не вдалося анулювати рішення Ради НБУ.

Суд відмовився скасувати догану Сологубу
Фото: Сергей Нужненко

Печерський районний суд Києва 18 січня відмовив заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу в задоволенні позову про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою НБУ дисциплінарних стягнень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Всебічно розглянувши позов та врахувавши правову позицію Національного банку, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову Дмитра Сологуба. Національний банк вважає таке рішення суду законним та обґрунтованим. Зі свого боку, Національний банк завжди діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - сказано на сайті НБУ, який був відповідачем.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу через їх коментарі виданню KyivPost та інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна". Догани мотивували порушенням розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ. Про важливість незалежності та професійного управління Нацбанку нагадав також глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

Рожкова і Сологуб - останні заступники попереднього керівника НБУ Якова Смолія, які зберегли посади при його наступникові Кирилі Шевченку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також