Суд відмовився скасувати догану Сологубу

Печерський районний суд Києва 18 січня відмовив заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу в задоволенні позову про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою НБУ дисциплінарних стягнень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Всебічно розглянувши позов та врахувавши правову позицію Національного банку, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову Дмитра Сологуба. Національний банк вважає таке рішення суду законним та обґрунтованим. Зі свого боку, Національний банк завжди діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - сказано на сайті НБУ, який був відповідачем.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу через їх коментарі виданню KyivPost та інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна". Догани мотивували порушенням розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ. Про важливість незалежності та професійного управління Нацбанку нагадав також глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

Рожкова і Сологуб - останні заступники попереднього керівника НБУ Якова Смолія, які зберегли посади при його наступникові Кирилі Шевченку.