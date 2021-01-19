Україна хоче змінити формат співпраці з МВФ

Україна хоче змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"На цей момент МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні в разі надзвичайної ситуації", - сказав він в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard (переклад - Мінфін).

Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року.

"МВФ важливий як інституційний кредитор, а не через суми грошей, які він надає. Більшу частину грошей ми позичили на міжнародних фінансових ринках. Однак на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що Україна зараз знаходиться в 18-місячній програмі stand-by, за якою МВФ готовий виділити 5 млрд доларів. Поки що Україна отримала 1,2 млрд доларів, ще два транші по 700 млн доларів відклали через невиконання умови програми.

Нова місія МВФ розпочала роботу над переглядом програми минулого тижня. Марченко повідомив, що Міжнародний валютний фонд занепокоєний рішенням українського уряду знизити ціну на газ для побутових споживачів.

Ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від МВФ. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими "Нафтогаз" постачав газ для населення за фіксованою ціною.