​Міністр фінансів оцінив потенційні втрати України від "Північного потоку - 2" у $1,5 млрд на рік

"Ми втратимо свої транзитні можливості, наша інфраструктура буде простоювати".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що потенційні втрати України від російського газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть $1,5 млрд на рік.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard (переклад - Мінфін).

"Ми втратимо свої транзитні можливості, наша інфраструктура буде простоювати. Це втрата ресурсів та втрата робочих місць – загалом приблизно 1,5 мільярда доларів на рік", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що у 2018 році Міністерство фінансів називало "Північний потік - 2" одним з основних фіскальних ризиків для України. Тоді говорилось, що його реалізація призведе до втрат за рахунок зменшення експорту послуг близько 2,5-3% від ВВП (тільки прямі втрати).

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".