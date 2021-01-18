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В Україні зростає добове споживання газу через морози

ОГТСУ очікує збільшення споживання до 200 млн кубометрів.

В Україні зростає добове споживання газу через морози
Фото: EPA/UPG

В Україні зростає добове споживання газу через похолодання.

Про це повідомив голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн кубометрів. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн кубометрів", - написав він.

Макогон також зазначив, що система ГТС працює у штатному режимі.

Нагадаємо, з 1 березня 2019 року ринок газу України перейшов на добове балансування. Це - одна з ключових реформ в енергетичній галузі, завдяки якій Україна тепер повністю синхронізована з Європою в режимі роботи газового ринку.

Раніше, Кабінет міністрів вирішив знизити газову норму на 0,01 кубометра - до 3,28 кубометра на людину для споживачів без лічильників.

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