В Україні зростає добове споживання газу через морози

В Україні зростає добове споживання газу через похолодання.

Про це повідомив голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн кубометрів. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн кубометрів", - написав він.

Макогон також зазначив, що система ГТС працює у штатному режимі.

Нагадаємо, з 1 березня 2019 року ринок газу України перейшов на добове балансування. Це - одна з ключових реформ в енергетичній галузі, завдяки якій Україна тепер повністю синхронізована з Європою в режимі роботи газового ринку.

Раніше, Кабінет міністрів вирішив знизити газову норму на 0,01 кубометра - до 3,28 кубометра на людину для споживачів без лічильників.