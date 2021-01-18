В уряді не очікують підвищення тарифів на опалення до кінця сезону, - Вітренко

Це ж стосується гарчої води.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Віренко заявив, що в уряді не очікують підвищення тарифів на опалення і гарячу воду через очікуване підвищення цін на газ для підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це він повідомив у коментарі до новини LB.ua в мережі Facebook про можливість підвищення цих тарифів.

"Зауважу, что ми не очікуємо ніякого збільшення тарифів на опалення", - написав Вітренко.

Він додав, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло не зміняться.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни газу, прийнятої на засіданні 18 січня. Газ ТКЕ за спецзобов’язаннями до травня продає НАК "Нафтогаз України". У лютому його ціна зросте і буде явно вище 6,99 грн за м куб. (остаточна ціна буде відома 22 січня).

Підвищення ціни газу для ТКЕ може призвести до зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

За інформацією LB, внесення такої норми в документ підтримував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, але проти виступав в.о міністра енергетики Юрій Вітренко.

На засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.