Федерація роботодавців закликає переглянути ставки акцизу на тютюн для нагрівання

Федерація роботодавців заявляє про посилення ризиків ненадходження запланованих доходів до державного бюджету через різке підвищення ставки податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) на 320% з 1 січня цього року. Про це йдеться у звернення, що розміщене на сайті ФРУ.

"Прогнозовані наслідки таких необґрунтованих рішень парламенту не забарились - наприклад третій найбільший платник податків в Україні – тютюнова компанія «Філіп Морріс» змушена знизити плани викупу акцизних марок із запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук. Це означає зменшення сплати тютюнового акцизу, відповідно – доходів державного бюджету", - зазначають в федерації.

Там нагадали, що у грудні минулого року Верховна Рада не підтримала поправку про поступове підвищення ставки акцизу на ТВЕН. На думку ФРУ, це сталося "через інформаційну активність у стінах парламенту народних депутатів, які просувають антитютюнові ініціативи, зокрема Лади Булах". При цьому 168 народних депутатів фракції «Слуга народу» підтримали згадану ініціативу про поступове підвищення акцизу на ТВЕН. Але цього виявилося виявилось недостатньо для прийняття компромісного, обґрунтованого рішення парламенту.

"Поправкою пропонувалось підвищення податку на ТВЕН на 200% з 1 січня 2021 року та подальше поступове підвищення такого податку на 30% до 2025 року. Таке рішення не призвело б до легко прогнозованих негативних наслідків для державного бюджету та не менш відчутного удару по інвестиційних перспективах країни стосовно виробництва та реалізації ТВЕН в Україні. Підвищення акцизу на 320% - це «червоне світло» для інвесторів й удар по легальному ринку. Продукція, з якої сплачуються всі податки, стане неконкурентоспроможною внаслідок значного зростання ціни, її негайно замістить нелегальна з країн – сусідів, де до податків на ТВЕН практикують більш розумні підходи", говорят в Федерації роботодавців.

Роботодавці закликають народних депутатів переглянути підхід до оподаткування ТВЕН і встановити зважені економічно обґрунтовані ставки акцизного податку для відновлення балансу інтересів розвитку бізнесу та надходжень до державного бюджету.