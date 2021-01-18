Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу
Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
ГоловнаЕкономікаБізнес

Virgin Orbit вперше запустила в космос ракету з крила Boeing 747

LauncherOne успішно доправив на орбіту кілька мікросупутників.

Фото: twitter.com/Virgin_Orbit

Компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона вперше успішно запустила в космос ракету з крила літака, а не з землі. Для повітряного старту ракети використали модернізований Boeing 747-400, повідомляється на сайті компанії.

Літак вилетів з аеродрому в каліфорнійській пустелі Мохаве, а запуск двоступеневої ракети LauncherOne відбувся над Тихим океаном недалеко від Лос-Анджелеса. Вона успішно від'єдналася від крила літака, після чого доправила на орбіту десяток мікросупутників.

В Virgin вважають "повітряний старт" надзвичайно перспективним.

Генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт вже заявив, що цей запуск відкрив "нові ворота в космос", а засновник Virgin Річард Бренсон нагадав, що "повітряний старт" багато хто вважав неможливим. "Цей видатний політ став кульмінацією багатьох років напруженої роботи і відкриє шлях до орбіти новому поколінню інноваторів", - вважає Бренсон.

Нагадаємо, що колишній голова Державного космічного агентства Володимир Усов в інтерв'ю LB.ua розказував, що в Україні готова конструкторська документація декількох проєктів повітряного старту, і один з них збираються внести в космічну програму. "В України є вже розроблені і відпрацьовані технології набагато вищого рівня, ніж повітряний старт у тієї ж американської системи Pegasus або тих систем, які створює американський підприємець Річард Бренсон з компанією Virgin Orbit під легку ракету", - говорив Усов.

Профільний віцепрем'єр Олег Уруський в свою чергу казав, що Україна може реалізувати проєкт "Повітряний старт" за 3-4 роки. На його думку, для запуску можна використати Ан-188. Необхідні інвестиції він оцінив у 500 млн доларів.

Колишній президент "Антонова" Олександр Донець говорив, що для "повітряного старту" можна добудувати другу "Мрію".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також