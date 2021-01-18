Фото: twitter.com/Virgin_Orbit

Компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона вперше успішно запустила в космос ракету з крила літака, а не з землі. Для повітряного старту ракети використали модернізований Boeing 747-400, повідомляється на сайті компанії.

Літак вилетів з аеродрому в каліфорнійській пустелі Мохаве, а запуск двоступеневої ракети LauncherOne відбувся над Тихим океаном недалеко від Лос-Анджелеса. Вона успішно від'єдналася від крила літака, після чого доправила на орбіту десяток мікросупутників.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

В Virgin вважають "повітряний старт" надзвичайно перспективним.

Генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт вже заявив, що цей запуск відкрив "нові ворота в космос", а засновник Virgin Річард Бренсон нагадав, що "повітряний старт" багато хто вважав неможливим. "Цей видатний політ став кульмінацією багатьох років напруженої роботи і відкриє шлях до орбіти новому поколінню інноваторів", - вважає Бренсон.

Нагадаємо, що колишній голова Державного космічного агентства Володимир Усов в інтерв'ю LB.ua розказував, що в Україні готова конструкторська документація декількох проєктів повітряного старту, і один з них збираються внести в космічну програму. "В України є вже розроблені і відпрацьовані технології набагато вищого рівня, ніж повітряний старт у тієї ж американської системи Pegasus або тих систем, які створює американський підприємець Річард Бренсон з компанією Virgin Orbit під легку ракету", - говорив Усов.

Профільний віцепрем'єр Олег Уруський в свою чергу казав, що Україна може реалізувати проєкт "Повітряний старт" за 3-4 роки. На його думку, для запуску можна використати Ан-188. Необхідні інвестиції він оцінив у 500 млн доларів.

Колишній президент "Антонова" Олександр Донець говорив, що для "повітряного старту" можна добудувати другу "Мрію".