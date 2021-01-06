Міжнародні резерви України у 2020 році зросли до восьмирічного максимуму, - НБУ

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули $29,133 млрд.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

"Такий обсяг резервів є рекордним за останні вісім років (востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у вересні 2012 року), а також відповідає прогнозу Нацбанку, розміщеному в Інфляційному звіті за жовтень 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В НБУ зазначили, що збільшити резерви загалом на $3,8 млрд у кризовий рік вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку. Зокрема, попри те, що в березні 2020 року чистий продаж валюти склав $2,2 млрд, НБУ згладжував коливання в бік знецінення гривні під час запровадження карантину - обсяги чистої купівлі валюти за рік перевищили $1 млрд.

Одночасно в 2020 році обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу склав $10,4 млрд в еквіваленті та був майже тотожним розміру надходжень на користь уряду ($10,3 млрд).

"На збільшення обсягу міжнародних резервів у 2020 році також вплинуло підвищення вартості фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) на $2,3 млрд", - зазначили в Нацбанку.

Також в НБУ додали, що у грудні 2020 року міжнародні резерви України зросли майже на $3 млрд, що було обумовлено значним рівнем надходжень на користь уряду, а також позитивним сальдо операцій на міжбанківському валютному ринку.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього прогнозованого імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку. Дані про міжнародні резерви та ліквідність у іноземній валюті складаються та публікуються щомісяця", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за підсумками листопада залишилися на рівні $26,1 млрд.