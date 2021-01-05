JPMorgan спрогнозував зростання курсу Bitcoin до $146 тис.

4 січня вартість криптовалюти сягнула історичного максимуму в $34 тисячі, проте згодом впала нижче 29 тис. доларів.

У довгостроковій перспективі курс криптовалюти Bitcoin може перевищити 146 тисяч доларів США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт стратегів JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу.

"Витіснення золота в якості "альтернативної" валюти свідчить про великий потенціал зростання вартості біткоїна в довгостроковій перспективі", - зазначають аналітики.

За їхніми словами, щоб відповідати загальним інвестиціям приватного сектору в золото через біржові фонди, злитки і монети, поточна ринкова капіталізація криптовалюти у 575 млрд доларів має зрости в 4,6 разу.

Як вважають експерти JPMorgan, зближення волатильності між біткоїнами та золотом багаторічний процес. "Це означає, що теоретичну ціну на біткойн - 146 тисяч доларів - слід розглядати як довгострокову", - зазначається у повідомленні.

Водночас вони попередили, що не можна виключати можливість виникнення спекулятивної манії, яка вже найближчим часом може підштовхнути курс біткоїна до 50-100 тис. доларів США. Проте такі цінові рівні виявляться нестійкими, додали в JPMorgan.

Станом на 16:39 5 січня (за Києвом), за даними Coin Desk, вартість біткоїна становила 31 555,27 долара.

4 січня вартість Bitcoin сягнула історичного максимуму в $34 тисячі, проте згодом впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.