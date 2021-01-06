В Україні затверджено 81% місцевих бюджетів

В Україні станом на 6 січня затверджено 1298 місцевих бюджетів, що становить 81% від їх загальної кількості (1597).

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"Станом на 6 січня 2021 року в Мінфіні наявна інформація щодо затвердження 1298 бюджетів, що становить 81% від їх загальної кількості (1597). Зокрема, затверджено:

22 обласні бюджети та бюджет міста Києва (не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей);

92 районні бюджети (не затверджено - 27);

1172 бюджети територіальних громад (не затверджено - 266)", - йдеться в повідомленні.

Без порушення вимог Бюджетного кодексу України прийнято 952 місцеві бюджети (до 25 грудня 2020 року).

Фото: пресслужба Мінфіну

Нагадаємо, за 2020 рік загальний фонд державного бюджету було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд гривень. У 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.