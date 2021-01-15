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У складі "Укрзалізниці" створили філії "УЗ Карго" та "УЗ Інфра"

Для повноцінної реформи важливим залишається ухвалення Радою законопроєкту "Про залізничний транспорт".

У складі "Укрзалізниці" створили філії "УЗ Карго" та "УЗ Інфра"
Фото: mtu.gov.ua

Структурна реформа "Укрзалізниці", що передбачає організаційне та фінансове розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині товариства, розпочата. Затверджено нову організаційну структуру і утворено філію вантажних перевезень "УЗ Карго" та оператора інфраструктури "УЗ Інфра".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Реформа залізничних перевезень – одне з ключових завдань, яке ми поставили перед собою в міністерстві. Планом заходів з реформування залізничного транспорту також передбачено впровадження структурної реформи УЗ. І ці перетворення вже розпочаті – затверджено нову організаційну структуру УЗ, що відповідає європейським директивам, а також утворено філію вантажних перевезень «УЗ Карго» та оператора інфраструктури «УЗ Інфра»", - зазначив міністр.

Криклій також додав, що для повноцінної реформи на залізниці важливим залишається прийняття Верховною Радою законопроєкту "Про залізничний транспорт", що передбачає створення конкурентного ринку перевезень.

"І я дуже сподіваюсь, що в цьому році це обов’язково відбудеться", - прокоментував міністр.

За його словами, структурна трансформація "Укрзалізниці" також дозволить забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Кабінет Міністрів запустив реформу пасажирських перевезень "Укрзалізниці".

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