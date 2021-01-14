В Києві через негоду трапилося понад 150 ДТП

У Києві спостерігається ускладнення дорожніх умов через інтенсивний снігопад. Станом на 19:00 годину в місті зареєстровано 159 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
У відомстві зазначили, що наразі патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.
“Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування”, - йдеться у повідомленні.
На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, упродовж 2020 року в Україні трапилося 168 107 ДТП.