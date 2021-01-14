Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
ГоловнаСуспільствоПодії

В Києві через негоду трапилося понад 150 ДТП

Наразі патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

В Києві через негоду трапилося понад 150 ДТП
Фото: http://zabor.zp.ua/

У Києві спостерігається ускладнення дорожніх умов через інтенсивний снігопад. Станом на 19:00 годину в місті зареєстровано 159 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

У відомстві зазначили, що наразі патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

“Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування”, - йдеться у повідомленні.

На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, упродовж 2020 року в Україні трапилося 168 107 ДТП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також