В Києві через негоду трапилося понад 150 ДТП

Наразі патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

У Києві спостерігається ускладнення дорожніх умов через інтенсивний снігопад. Станом на 19:00 годину в місті зареєстровано 159 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

У відомстві зазначили, що наразі патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

“Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування”, - йдеться у повідомленні.

На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, упродовж 2020 року в Україні трапилося 168 107 ДТП.