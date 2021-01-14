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Окупаційні війська стріляли з гранатомета поблизу Водяного та Мар'їнки

Протягом доби зафіксовано два порушення режиму тиші.

Окупаційні війська стріляли з гранатомета поблизу Водяного та Мар'їнки
Фото: Макс Левин

Протягом доби, 14 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша однак, вздовж лінії розмежування було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А в передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив і кілька пострілів зі стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі провели тренування протитанкові резерви Збройних сил України. Військові відпрацювали свої дії під час імовірного прориву ворожих танків та БМП.

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