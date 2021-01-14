У Києві СБУ закрила детективне агентство, яке збувало інформацію із закритих баз даних

Зловмисники також реалізовували замовникам дані з баз Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби та органів юстиції.

У Києві Служба безпеки України припинила протиправну діяльність приватного детективного агентства, яке збувало інформацію із закритих баз даних.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес колишній співробітник Нацполіції під виглядом "міжнародного детективного агентства". До складу угруповання входили діючі та колишні працівники правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі керівник одного зі структурних підрозділів регіонального управління ДПС України, чиновник державної кредитно-фінансової установи та менеджери однієї з вітчизняних страхових компаній", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що так звані "детективи" спеціалізувалися на збуті інформації з бази даних "Безпечна столиця", яка фіксує, зокрема, рух транспортних засобів, дані руху коштів клієнтів у банківських установах.

Зловмисники також реалізовували замовникам дані з баз Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби та органів юстиції.

Також фігуранти розслідування надавали послуги із незаконного візуального спостереження та забезпечували злам електронних поштових скриньок і месенджерів. Вартість "послуг" становила до $2 тисяч доларів США, залежно від складності завдання та обсягів інформації.

Правоохоронці задокументували 9 фактів систематичного збуту даних через підконтрольний анонімний канал одного з популярних месенджерів. Вони зафіксували, що учасники групи діяли, у тому числі, на замовлення представників країни-агресора та в інтересах осіб, що проживають на території тимчасово анексованої АР Крим.

"У ході проведення одночасних обшуків у Києві, Дніпрі, Вінниці та Кропивницькому за місцями проживання організатора, фігурантів і розташування "детективного агентства" слідчі та оперативники СБУ виявили і вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувались для отримання і передачі конфіденційної інформації, службові документи, аудіозаписи з грифами обмеження допуску, ключ доступу до ЄРДР та інші докази протиправної діяльності", - додали в СБУ.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го кіберфахівці Служби безпеки України блокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб. До схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи.