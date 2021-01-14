З 15 січня змінюється порядок перетину кордону зі Словаччиною

Закривається один пропускний пункт і відкривається інший.

З 15 січня 2021 року змінюється порядок пропуску осіб, які прямують через українсько-словацький кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Так, з 08:00 (за київським часом) 15 січня припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (з українського боку пункт пропуску "Ужгород"). Водночас, відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля" ("Малий Березний"). Пункт пропуску "Велке Слеменце" ("Малі Селменці") залишається тимчасово закритим.

Також словацькі прикордонники нагадали, що наразі в країну можуть в’їжджати лише ті громадяни третіх країн, яким надано право на проживання або які мають національну візу, видану посольствами за кордоном.

В'їзд на територію держави також дозволений для громадян третіх країн, які є близькими родичами особи, яка має право на постійне або тимчасове місце проживання в Словацькій Республіці, або громадянина Словацької Республіки (дружини, неповнолітньої дитини цих осіб, батьків неповнолітньої дитини). Після в’їзду усі громадяни зобов’язані дотримуватися визначених законодавством карантинних заходів.

Вони також повинні зареєструватися на сайті, пройти лабораторну діагностику на COVID-19 не пізніше п’ятого дня ізоляції та повідомити про своє прибуття відповідному медичному працівникові.

Громадяни третіх країн, які підпадають під один із загальних винятків, що зазначені в Указі Управління охорони здоров'я Словаччини (члени екіпажів, пілоти, водії, що здійснюють вантажні перевезення, бригади медичної служби тощо), можуть в'їжджати на територію країни без карантинних обмежень.

Також дозволяється в'їзд громадян з метою транзиту до однієї з держав-членів ЄС, де вони мають постійне або тимчасове місце проживання. Транзит повинен відбуватися без зупинки, за винятком зупинки для необхідного заправлення палива, та не пізніше, ніж протягом восьми годин.

В'їзд громадян країн-членів ЄС на територію Словаччини через зовнішній кордон не обмежений, але щодо них також застосовуються карантинні заходи.

Нагадаємо, у листопаді Словаччина закривала пункти пропуску на кордоні з Україною через коронавірус.