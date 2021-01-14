Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
ГоловнаСуспільствоЖиття

Samsung показав лінійку Galaxy S21, і вони неймовірні

14 січня компанія Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked, на якій показали три флагманських смартфона 2021 року:

  1. Samsung Galaxy S21 з дисплеєм 6.2 ".

  2. Samsung Galaxy S21+ з діагоналлю 6.7 ".

  3. Samsung Galaxy S21 Ultra з екраном 6.8 ".

Всі три пристрої отримають захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus екран, який легко витримує падіння на тверду поверхню з висоти 2 метри.

Що нового

Власників Samsung Galaxy S21 і старших флагманів чекає поліпшення по частині автономності - більше часу роботи без підзарядки завдяки збільшеній ємності батареї і переходу на енергоефективні процесори.

До речі, всі три моделі будуть випускатися в двох версіях:

  • на Exynos 2100 для Європи;

  • на Snapdragon 888 для США.

Обидва процесора демонструють еталонну продуктивність. Примітно, що Exynos в цьому поколінні не поступається флагманському чіпу Qualcomm - і все завдяки своєчасному переходу на поліпшену мікроархітектуру з 5-нанометровим техпроцесом. При багатоядерному тестуванні в Geekbench Exynos 2100 набирає 3785 балів, а Qualcomm Snapdragon 888 трохи більше, 3790 балів. Різниця на рівні похибки.

Відмінності між моделями

Модель

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Екран

6.2″, (2400х1080)

6.7″ (2400х1080)

6.8″ (3200х1440)

Об’єм оперативної пам’яті

8 ГБ

8 ГБ

12/16 ГБ

Кількість камер

3 камери (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)

3 камери (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)

4 камери (108 Мп + 12 Мп + 10 Мп)

Ємність акумулятора

4000 мАч

4800 мАч

5000 мАч

Вартість

≈$850

≈$1100

≈$1500

Всі три флагмана отримають дисплей з підтримкою частоти відновлення 120 Гц на базі матриці Dynamic AMOLED. Цей дисплей гарантує бездоганну передачу кольору і нескінченну контрастність завдяки незалежним пикселям.

Також варто відзначити нову технологію Comfort Display, яка знижує інтенсивність випромінювання синього, так що люди з чутливими очима будуть менше втомлюватися під час використання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також