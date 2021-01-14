Samsung показав лінійку Galaxy S21, і вони неймовірні

14 січня компанія Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked, на якій показали три флагманських смартфона 2021 року:

Samsung Galaxy S21 з дисплеєм 6.2 ". Samsung Galaxy S21+ з діагоналлю 6.7 ". Samsung Galaxy S21 Ultra з екраном 6.8 ".

Всі три пристрої отримають захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus екран, який легко витримує падіння на тверду поверхню з висоти 2 метри.

Що нового

Власників Samsung Galaxy S21 і старших флагманів чекає поліпшення по частині автономності - більше часу роботи без підзарядки завдяки збільшеній ємності батареї і переходу на енергоефективні процесори.

До речі, всі три моделі будуть випускатися в двох версіях:

на Exynos 2100 для Європи;

на Snapdragon 888 для США.

Обидва процесора демонструють еталонну продуктивність. Примітно, що Exynos в цьому поколінні не поступається флагманському чіпу Qualcomm - і все завдяки своєчасному переходу на поліпшену мікроархітектуру з 5-нанометровим техпроцесом. При багатоядерному тестуванні в Geekbench Exynos 2100 набирає 3785 балів, а Qualcomm Snapdragon 888 трохи більше, 3790 балів. Різниця на рівні похибки.

Відмінності між моделями

Модель Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Екран 6.2″, (2400х1080) 6.7″ (2400х1080) 6.8″ (3200х1440) Об’єм оперативної пам’яті 8 ГБ 8 ГБ 12/16 ГБ Кількість камер 3 камери (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп) 3 камери (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп) 4 камери (108 Мп + 12 Мп + 10 Мп) Ємність акумулятора 4000 мАч 4800 мАч 5000 мАч Вартість ≈$850 ≈$1100 ≈$1500

Всі три флагмана отримають дисплей з підтримкою частоти відновлення 120 Гц на базі матриці Dynamic AMOLED. Цей дисплей гарантує бездоганну передачу кольору і нескінченну контрастність завдяки незалежним пикселям.

Також варто відзначити нову технологію Comfort Display, яка знижує інтенсивність випромінювання синього, так що люди з чутливими очима будуть менше втомлюватися під час використання.