Samsung показав лінійку Galaxy S21, і вони неймовірні

14 січня компанія Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked, на якій показали три флагманських смартфона 2021 року:
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Samsung Galaxy S21 з дисплеєм 6.2 ".
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Samsung Galaxy S21+ з діагоналлю 6.7 ".
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Samsung Galaxy S21 Ultra з екраном 6.8 ".
Всі три пристрої отримають захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus екран, який легко витримує падіння на тверду поверхню з висоти 2 метри.
Що нового
Власників Samsung Galaxy S21 і старших флагманів чекає поліпшення по частині автономності - більше часу роботи без підзарядки завдяки збільшеній ємності батареї і переходу на енергоефективні процесори.
До речі, всі три моделі будуть випускатися в двох версіях:
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на Exynos 2100 для Європи;
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на Snapdragon 888 для США.
Обидва процесора демонструють еталонну продуктивність. Примітно, що Exynos в цьому поколінні не поступається флагманському чіпу Qualcomm - і все завдяки своєчасному переходу на поліпшену мікроархітектуру з 5-нанометровим техпроцесом. При багатоядерному тестуванні в Geekbench Exynos 2100 набирає 3785 балів, а Qualcomm Snapdragon 888 трохи більше, 3790 балів. Різниця на рівні похибки.
Відмінності між моделями
|
Модель
|
Galaxy S21
|
Galaxy S21+
|
Galaxy S21 Ultra
|
Екран
|
6.2″, (2400х1080)
|
6.7″ (2400х1080)
|
6.8″ (3200х1440)
|
Об’єм оперативної пам’яті
|
8 ГБ
|
8 ГБ
|
12/16 ГБ
|
Кількість камер
|
3 камери (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)
|
3 камери (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)
|
4 камери (108 Мп + 12 Мп + 10 Мп)
|
Ємність акумулятора
|
4000 мАч
|
4800 мАч
|
5000 мАч
|
Вартість
|
≈$850
|
≈$1100
|
≈$1500
Всі три флагмана отримають дисплей з підтримкою частоти відновлення 120 Гц на базі матриці Dynamic AMOLED. Цей дисплей гарантує бездоганну передачу кольору і нескінченну контрастність завдяки незалежним пикселям.
Також варто відзначити нову технологію Comfort Display, яка знижує інтенсивність випромінювання синього, так що люди з чутливими очима будуть менше втомлюватися під час використання.