Упродовж 2020 року в Україні трапилося 168 107 ДТП.
Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.
"За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми", - написав Білошицький.
Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, є:
- перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду перехресть;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- недотримання дистанції.
Також Білошицький навів статистику ДТП з пішоходами.
"Сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано", - написав заступник начальника Патрульної поліції.
За його словами, за 2020 рік сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано.
Він додав, що минулого року сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.
Нагадаємо, 7 січня у Теофіпольському районі Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей і постраждала неповнолітня дитина.
Раніше в Києві на Окружній дорозі зіштовхнулись 5 легкових авто, 1 фура і 1 маршрутний автобус.