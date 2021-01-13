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За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП

Упродовж 2020-го у ДТП загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми.

За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП
Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Упродовж 2020 року в Україні трапилося 168 107 ДТП

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми", - написав Білошицький.

Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, є:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
  • порушення правил маневрування; 
  • порушення правил проїзду перехресть; 
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів; 
  • недотримання дистанції.

Також Білошицький навів статистику ДТП з пішоходами.

"Сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано", - написав заступник начальника Патрульної поліції.

За його словами, за 2020 рік сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано.

Він додав, що минулого року сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.

Нагадаємо, 7 січня у  Теофіпольському районі Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей і постраждала неповнолітня дитина.

Раніше в Києві на Окружній дорозі зіштовхнулись 5 легкових авто, 1 фура і 1 маршрутний автобус.

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