Невідомі сьогодні ввечері пошкодили вікна 4 потягів київського метро, пасажири при цьому не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Інцидент трапився з 19.00 до 19.30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Ніхто з пасажирів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють правоохоронці.

Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro/

Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro/

Нагадаємо, у 2020 році Київський метрополітен перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч, або 44% менше, ніж у 2019-му. На кількості перевезених торік пасажирів позначилися епідемія коронавірусу і карантинні обмеження.