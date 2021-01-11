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​У вівторок в центрі Києва буде обмежено дорожній рух у зв'язку з візитом президента Молдови

Супровід делегації Молдови під час візиту надаватиме Управління державної охорони.

​У вівторок в центрі Києва буде обмежено дорожній рух у зв'язку з візитом президента Молдови
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 12 січня, у зв’язку з офіційним візитом в Україну президента Республіки Молдова Маї Санду в Києві можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста.

Про це повідомляє Управління державної охорони.

"Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що УДО спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації президента Молдови час її візиту в Україну.

Нагадаємо, у листопаді минулого року переможець виборів президента Молдови Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України. В Києві у неї запланована офіційна зустріч  з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

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