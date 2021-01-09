Україна очікує рішення ЄСПЛ щодо позову проти Росії через окупацію Криму

"Зараз ми очікуємо винесення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності", пояснив Міністр юстиції Денис Малюська.

Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини стосовно прийнятності позову України проти Росії через окупацію Криму.

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у соцмережі Facebook.

"Зараз ми очікуємо винесення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності. Це ще не буде рішенням по суті вимог, але точно буде важливим проміжним результатом. Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті протягом найближчих кількох днів", – написав Малюська.

На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень.

Якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, то суд перейде до розгляду скарги України по суті.

Нагадаємо, 13 березня 2014 року Уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму.

Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України.

Україна посилається на порушення декількох статей Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Зокрема, уряд-заявник стверджує, що існувала адміністративна практика вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і цивільних осіб, яку можна було приписати Російській Федерації.

Крім того, Україна повідомляє про випадки катувань або інші форми жорстокого поводження і свавільного позбавлення волі цивільних осіб і українських військовослужбовців, скаржиться на те, що рішення судів України були перекваліфіковані відповідно до законодавства Росії і засуджених осіб перевезли на територію Російської Федерації.

Громадяни України, які проживають у Криму, були незаконно автоматично визнані громадянами Росії. Відмова отримати громадянство Росії позбавила людей багатьох прав. Стверджується, що траплялися випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження і переслідування журналістів, які виконують свою роботу. Крім того, уряд зазначає, що відбувалися утиски і залякування священнослужителів, які не є членами Російської православної церкви.

Відповідно до статті 10 Конвенції, уряд України стверджує, що було перешкоджання роботі журналістів у Криму. Діяльність неросійських ЗМІ було зупинено.

Відповідно до статті 11 Конвенції, уряд України також скаржиться на те, що кримським татарам було заборонено організовувати громадські збори, стверджує про дискримінацію кримських татар.

Також заявляється про експропріацію майна самопроголошеними органами влади Республіки Крим - дії, які згодом були схвалені законодавством Росії. Уряд України запевняє, що новий кордон між Кримом і Україною зумовив обмеження свободи пересування громадян України.

11 вересня 2019 року відбулись усні слухання щодо прийнятності міждержавної справи "Україна проти Росії" (щодо Криму) № 20958/14 та було представлено позицію Уряду України стосовно питань ЄСПЛ щодо прийнятності вказаної міждержавної справи.