В Інкерманському кар'єрі в Криму закінчилася вода

В Інкермані поблизу Севастополя вимушено припинили водозабір з озера у колишньому вапняковому кар'єрі.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску до озера демонтували і вивезли. Шматок змонтованих водовідних споруд на врізці у основний водовід залишили недоторканим", - пише видання.

Російська "влада" почала забирати воду з водойми у колишньому Інкерманському кар'єрі з листопада 2020-го. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну.

На початку грудня окупаційна влада Севастополя заявила, що за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

Мешканці Інкермана виступили проти такого рішення.

Інкерманський вапняно-черепашковий кар'єр сталінської залізниці почали розробляти у травні 1944 року для видобутку будівельних матеріалів для відновлення народногосподарських об'єктів Криму

У 1978 році після проведення вибухових робіт кар'єр почав заповнюватися ґрунтовими водами, при цьому пересохло джерело Святого Климента, що знаходиться на території Інкерманського печерного Свято-Климентівського монастиря.

Глибина кар'єрної водойми, що утворилася, доходить до 60 метрів, площа водного дзеркала близько 23 тисяч квадратних метрів, рівень води завжди постійний.

Нагадаємо, у вересні 2020-го глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі у зневоднених селах регіону, а в разі відмови їх продавати - запропонував "підключати прокуратуру".

До 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з материкової України. Але після окупації Криму Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання півострова буде відновлено тільки після деокупації.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу. На початку серпня прем’єр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим виключно у разі гуманітарної катастрофи.

19 вересня 2020-го російські окупанти попередили, що обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня. У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.