В Криму помер окупаційний "голова" МНС

Він помер у ковідному шпиталі, розгорнутому на півострові військовими.

Окупаційний "міністр надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Шахов 4 січня помер в госпіталі для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу "відомства".

"Так, буквально півгодини як надійшла така інформація ... У ковідном госпіталі він помер", - сказали в прес-службі.

Сергій Шахов народився 20 червня 1955 року. З 2011 по 2013 рік обіймав посаду начальника Головного управління МНС України в Автономній Республіки Крим; з 2013 по 2014 рік - начальника Головного управління ГСЧС України в Автономній Республіки Крим. Після окупації Криму Росією, з березня 2014 року по червень 2018 року, працював начальником Головного управління МНС Росії по Криму. 1 липня 2014 року призначений окупаційним міністром надзвичайних ситуацій Криму.

Нагадаємо, Компанія "Мостотрест", що належить мільярдерові і близькому другу президента Росії Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу, отримала контракт на технічне обслуговування залізничної частини Керченського моста.