Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСуспільствоВійна

В Криму помер окупаційний "голова" МНС

Він помер у ковідному шпиталі, розгорнутому на півострові військовими.

В Криму помер окупаційний "голова" МНС
Сергій Шахов

Окупаційний "міністр надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Шахов 4 січня помер в госпіталі для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу "відомства".

"Так, буквально півгодини як надійшла така інформація ... У ковідном госпіталі він помер", - сказали в прес-службі.

Сергій Шахов народився 20 червня 1955 року. З 2011 по 2013 рік обіймав посаду начальника Головного управління МНС України в Автономній Республіки Крим; з 2013 по 2014 рік - начальника Головного управління ГСЧС України в Автономній Республіки Крим. Після окупації Криму Росією, з березня 2014 року по червень 2018 року, працював начальником Головного управління МНС Росії по Криму. 1 липня 2014 року призначений окупаційним міністром надзвичайних ситуацій Криму.

Нагадаємо, Компанія "Мостотрест", що належить мільярдерові і близькому другу президента Росії Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу, отримала контракт на технічне обслуговування залізничної частини Керченського моста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також