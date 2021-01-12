Перемовини в "нормандському форматі" тривають понад 5 годин, Україна відстоює питання безпеки, - джерела

Переговори представників "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Берліні тривають понад 5 годин. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зосереджений на питаннях безпеки.

Про це LB.ua повідомило джерело, наближене до переговорів.

"Йде 5-та година складних дискусій. У Єрмака і української делегації в абсолютному пріоритеті - питання безпеки. Делегація працює виключно в рамках затверджених "червоних ліній", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, сьогодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прилетіли до Берліна для участі в зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Предметом зустрічі представників є обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.