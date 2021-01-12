Удень 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.
Про це повідомили у пресслужбі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.
"11 січня в районі Операції Об'єднаних Сил під час виконання бойового завдання дістав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року народження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у військовослужбовця залишився син Тимур, який народився торік, дружина Марина і мати.
Як повідомляли, вчора український військовий загинув біля Пісків.
За минулу добу російські найманці 10 разів порушили мирні домовленості. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.