Олегові Андрієнку було 37 років.

Удень 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.

Про це повідомили у пресслужбі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

"11 січня в районі Операції Об'єднаних Сил під час виконання бойового завдання дістав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у військовослужбовця залишився син Тимур, який народився торік, дружина Марина і мати.

Як повідомляли, вчора український військовий загинув біля Пісків.

За минулу добу російські найманці 10 разів порушили мирні домовленості. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.