Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У 56-й бригаді назвали ім'я бійця, який 11 січня загинув на Донбасі

Олегові Андрієнку було 37 років.

У 56-й бригаді назвали ім'я бійця, який 11 січня загинув на Донбасі
Олег Андрієнко
Фото: Цензор.НЕТ

Удень 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.

Про це повідомили у пресслужбі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

"11 січня в районі Операції Об'єднаних Сил під час виконання бойового завдання дістав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у військовослужбовця залишився син Тимур, який народився торік, дружина Марина і мати.

Як повідомляли, вчора український військовий загинув біля Пісків.

За минулу добу російські найманці 10 разів порушили мирні домовленості. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також