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Окупанти шість разів порушили режим "тиші", загинув український військовий, - ОС

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти шість разів порушили режим "тиші", загинув український військовий, - ОС
Фото: Макс Левін

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік Павлополя російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь", - сказано в повідомленні.

Також неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Військові знешкодили БпЛА.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах ООС не було.

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