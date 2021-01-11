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Папа Римський узаконив ширші права жінок у церкві

Понтифік формалізував те, що вже відбувається у багатьох країнах роками.

Папа Римський узаконив ширші права жінок у церкві
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск видав указ під назвою “Spiritus Domini” ("Дух Господній"), яким узаконив ширші права жінок у Католицькій церкві.

Понтифік офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислуговувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння, повідомляє Reuters.

"Указом Папа Римський формалізував те, що вже відбувається у багатьох країнах роками. Але зі зміною Кодексу канонічного права консервативні єпископи не зможуть заборонити жінкам своєї єпархії виконувати ці функції", – сказано в повідомленні.

У супровідному листі Папа сказав, що хоче принести "стабільність, суспільне визнання" жінкам, які вже виконують ці функції.

Торік у січні Папа Римський вперше призначив жінку на посаду у Ватикані. 66-річна Франческа Ді Джованні фактично стала одним із заступників глави МЗС.

У серпні Папа Франциск призначив шістьох жінок на керівні посади у раді, яка контролює фінанси Ватикану.

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