Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
У Роттердамі вночі стався потужний вибух
У Роттердамі вночі стався потужний вибух
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
ГоловнаСуспільствоЖиття

За три дні локдауну поліція виявила порушення у понад 1,6 тисячі закладів

Винесено майже 70 тис. постанов через недотримання маскового режиму.

За три дні локдауну поліція виявила порушення у понад 1,6 тисячі закладів
Фото: EPA/UPG

З 8 січня правоохоронці виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"За три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1 658 суб’єктів. Зокрема 1 314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 –торговельно-розважальних центрів, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків", – сказано в повідомленні.

За виявленими порушеннями поліція склала 848 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину та винесла 3 658 постанов за недотримання маскового режиму.

Також відкрили одне кримінальне провадження за ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Загалом упродовж обмежувальних заходів до поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантину.

Правоохоронці склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8 531 – водія транспортного засобу, 7 023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2 015 –керівників підприємств, установ та організацій.

До суду направили 66 642 адміністративні протоколи.

Також поліцейські винесли 69 696 постанов через недотримання маскового режиму.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Під час січневого посиленого карантину дозволено роботу громадського транспорту, кордони лишаються відкритими. Салони краси і перукарні мають працювати за попереднім записом, кафе, бари, ресторани – тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також