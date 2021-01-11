За три дні локдауну поліція виявила порушення у понад 1,6 тисячі закладів

Винесено майже 70 тис. постанов через недотримання маскового режиму.

З 8 січня правоохоронці виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"За три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1 658 суб’єктів. Зокрема 1 314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 –торговельно-розважальних центрів, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків", – сказано в повідомленні.

За виявленими порушеннями поліція склала 848 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину та винесла 3 658 постанов за недотримання маскового режиму.

Також відкрили одне кримінальне провадження за ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Загалом упродовж обмежувальних заходів до поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантину.

Правоохоронці склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8 531 – водія транспортного засобу, 7 023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2 015 –керівників підприємств, установ та організацій.

До суду направили 66 642 адміністративні протоколи.

Також поліцейські винесли 69 696 постанов через недотримання маскового режиму.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Під час січневого посиленого карантину дозволено роботу громадського транспорту, кордони лишаються відкритими. Салони краси і перукарні мають працювати за попереднім записом, кафе, бари, ресторани – тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.