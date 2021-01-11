У заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів

У заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень померло близько 185 внесених до Червоної книги сірих журавлів. У зв’язку з цим поліція порушила кримінальну справу, проводиться розслідування.

Про це інформує пресслужба поліції Херсонської області.

Однією з версій слідчих є те, що журавлі могли харчуватись обробленим хімікатами зерном, яке фермери посіяли на навколишніх полях для боротьби з гризунами.

Фото: Голос України

Наразі лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 "Забруднення або псування земель" Кримінального кодексу України. Також встановлюється коло осіб, причетних до вимирання птахів.

Як повідомляли раніше, у Карпатах фотограф зустрів рідкісну червонокнижну рись.