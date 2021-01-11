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Український військовий загинув біля Пісків

Бойовики обстріляли позиції ОС о пів на четверту дня.

Український військовий загинув біля Пісків
Фото: Hromadske.TV

У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 січня загинув український військовий.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ по Донбасу.

"Сьогодні, 11.01.21, близько 15:30 в районі н.п Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ", – сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК висунула вимогу щодо припинення вогню і направила ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців. Четверо з них загинули вже під час перемир'я.

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