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Російський суд засудив трьох кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір" до колонії суворого режиму

Їм присудили 13, 16 і 18 років позбавлення волі. 

Російський суд засудив трьох кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір" до колонії суворого режиму
Фото: Денісова Facebook

У Ростові-на-Дону Південний окружний суд приговорив трьох обвинувачуваних у справі "Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова, Різу Омерова та Айдера Джаппарова до колонії суворого режиму.

Енверу Омерову присудили 18 років, Різу – 13, Джаппарову – 16 років позбавлення волі, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

"Згідно з вироком суду, кожен з них перших два роки ув’язнення буде утримуватися у тюрмі", – зазначила вона.

Крім того, окупанти вночі затримали та понад 8 годин утримували на Керченському мосту приблизно 120 кримських татар, які їхали підтримати обвинувачуваних. Як пише "Кримська солідарність", силовики забрали документи кримських татар та фотографували їх. 

МЗС на сайті висловило протест у зв'язку з вироками громадянам України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням Південного окружного військового суду Російської Федерації від 12 січня 2021 року про засудження трьох громадян України - Айдера Джаппарова, Енвера Омерова та Різи Омерова у справі "Білогорської групи Хізб ут-Тахрір" за сфабрикованими звинуваченнями в "організації та участі в діяльності терористичної організації та насильницькому захопленні й утриманні влади". Вони були незаконно затримані на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим силовими структурами окупаційної адміністрації РФ 10 червня 2019 року та у порушення норм міжнародного права переміщені на територію Росії до м. Ростов-на-Дону", – йдеться у заяві.

Процес над затриманими відбувався з процедурними порушеннями, "слідство" ігнорувало докази захисту про непричетність обвинувачуваних до тероризму.

"Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільно з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму", – зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. 

Нагадаємо, що Омерови та Джаппаров були затримані 10 червня 2019 року під час рейду окупантів в Алуштинському, Білогорському та Сімферопільському районах.

Разом з ними затримали ще п'ятьох осіб: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Руслана Месута, Ленура Халілова та Ескендера Сулейманова.

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

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