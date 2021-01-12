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На Рівненщині поліція розпочала рейди з виявлення незаконного видобування бурштину

Правоохоронці залучили майже 20 одиниць спецтехніки для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях.

На Рівненщині поліція розпочала рейди з виявлення незаконного видобування бурштину
Фото: пресслужба Національної поліції

Національна поліція у протидії незаконному видобуванню бурштину на Рівненщині розпочинає масштабне відпрацювання північних районів області.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"До проведення рейдів залучені придані сили поліції Рівненщини, зокрема бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба Нацполіції

Правоохоронці залучили майже 20 одиниць спецтехніки для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях.

Фото: пресслужба Нацполіції

"Чинним законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю. Тож наша основна мета - відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю", - заявив начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський.

Нагадаємо, 26 грудня 2020-го у Житомирській області поліцейські затримали автомобіль з 700 кг бурштину. Під час огляду з’ясувалось, що керманич перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

У червні 2020-го поліція вилучила 858 кг бурштину у скупників у Рівненській області. Вартість вилученого оцінюється в 1,2 млн доларів.

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